В Турции считают, что это соглашение должно быть продлено на 120 дней.

Все участники зерновой сделки согласились на ее продление на 120 дней. Только РФ хочет ее продления на 60 дней.

Об этом на брифинге в "медиа центре Украина" сказал посол Украины в Турции Василий Боднар. "Есть спекуляции России, что она вроде бы хочет пересмотреть, желает ли продления только на 60 дней. Это попытки страны-агрессора манипулировать", - высказал мнение посол.

"Мы видели заявление генерального секретаря ООН о том, что это должно быть 120 дней. Мы также имеем четкую позицию турецкой стороны о том, что в ее понимании это также 120 дней", – пояснил он.

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Боднар предупредил, что в Турции в ближайшие недели будет идти активная предвыборная кампания и именно на нее придется 60-дневный срок продления зернового соглашения.

Зерновая сделка

Зерновое соглашение для разблокирования экспорта украинского зерна было подписано летом 2022 года. 18 марта Кабмин сообщил, что зерновое соглашение продлено на 120 дней. После этого РФ заявила о продлении зернового соглашения только на 60 дней и пригрозила полным разрывом, если не будут выполнены ее требования.

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