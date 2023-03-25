В случае реализации проекта Украина может получить доступ к одному из самых современных логистических хабов, который функционирует в Индийском океане.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Оман предложил Украине создать зерновой или зерново-продовольственный хаб на своей территории.

Как заявил специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх, Омам предложил Украине создать хаб для бесперебойных поставок зерна в страны Африканского рога, сообщает "Укринформ".

Оманская сторона заверила, что в случае создания хаба Украина могла бы быть абсолютно спокойной относительно регулярных поставок зерна в страны Африки.

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В случае реализации проекта Украина может получить доступ к одному из самых современных логистических хабов, который функционирует в Индийском океане.

Экспорт зерна во время войны

22 июня 2022 года Украина, Турция, Россия и ООН подписали договор об экспорте зерна. Планировалось, что зерно будут вывозить из трех украинских портов в сопровождении конвоев.

По состоянию на февраль 2023 года экспорт по "зерновому коридору" уменьшился на треть. Причина - саботаж со стороны агрессора.

13 марта 2023 года РФ согласилась продлить зерновую сделку, но выдвинула условия. Страна-агрессор озвучила свои требования к тому, чтобы украинское зерно попало на мировой рынок.

14 марта 2023 года в Кремле назвали "жестом доброй воли" свое заявление о продлении зерновой сделки на 60 дней. Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет выполнения своих требований.

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что условием было выполнение всех данных России обещаний, включая обязательство по снятию санкций, прямых и косвенных, в отношении поставок сельхозпродукции на международные мировые рынки.

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