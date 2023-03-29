Несмотря на войну, благодаря своей продовольственной инициативе Украина может приблизиться к довоенным показателям экспорта пшеницы в такие нуждающиеся страны, как Эфиопия, Кения и Йемен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
"К сожалению, из-за войны России против Украины меньше всего пока удалось покрыть импортные потребности Йемена: лишь 216,1 тыс тонн из 3,8 млн тонн необходимых, что составляет только 6%. В предыдущем сезоне Украина отправила туда 700 тыс. тонн, покрыв потребности Йемена на 20%. Однако благодаря международным партнерам, которые приобщаются к программе Grain from Ukraine, Украина еще имеет шансы приблизиться к довоенным показателям и предупредить голод в этой нуждающейся стране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за 9 месяцев маркетингового года Украина уже отправила 293,3 тыс. тонн пшеницы в Эфиопию, что покрывает 20% импортных потребностей страны в этой культуре. Годовая потребность составляет 1,5 млн тонн (данные USDA). До войны показатель отправок украинской с/х продукции в эту страну составлял 35% их закупок.
Кроме того, на 13% (283 тыс. тонн) за сезон Украина смогла покрыть импортные потребности Кении. Этот показатель близок к довоенному: тогда наша страна обеспечила Кению на 16% от ее потребностей. Ежегодно, чтобы прокормиться, им необходимо завозить 2,2 млн тонн пшеницы.
По данным Всемирного банка, за последние два десятка лет численность населения Эфиопии, Кении и Йемена стремительно выросла. Численность Эфиопии увеличилась почти вдвое и в настоящее время составляет более 120 млн. Прирост населения Кении за тот же период составляет 20 млн, а Йемена – 14 млн. Украина, несмотря на войну и гораздо меньшее количество населения, покрывает значительные объемы продовольственных потребностей этих стран.
В ведомстве также напомнили, что в целом в нуждающиеся страны (Эфиопия, Сомали, Судан, Йемен и т.д.) за время работы "зернового коридора" было отправлено почти 1 млн тонн пшеницы. А в Африку за этот же период направлено более 3 млн тонн украинской агропродукции. В рамках продовольственных гуманитарных программ ООН и Grain from Ukraine в страны, нуждающиеся в украинской с/х продукции, отправлено 525,8 тыс. тонн зерна.
Экспорт зерна во время войны
В июне 2022 года Украина, Турция, Россия и ООН подписали договор об экспорте зерна.
В марте 2023 года РФ согласилась продлить зерновую сделку, но выдвинула условия. В Кремле назвали "жестом доброй воли" свое заявление о продлении зерновой сделки на 60 дней. Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет выполнения своих требований.
25 марта 2023 года Украина получила предложение создать зерновой хаб на территории другой страны.