В аналогичный период в прошлом году один гектар земли стоил 36 тыс. 562 грн.

Средняя стоимость сельскохозяйственной земли в Украине достигла почти 38 тыс. грн/га.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

"В мае снова после большого вторжения возобновил работу рынок земли. По состоянию на конец октября 2022 года стоимость одного гектара земли достигла 37 тыс. 867 грн за гектар. Интересно, что, несмотря на войну, цены несколько выросли - в соответствующий период в прошлом году один гектар земли стоил 36 тыс. 562 грн", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что средняя стоимость гектара за все время работы рынка земли составляет около 37 тыс. грн за гектар. Первый месяц после возобновления работы цены достигали 43 тыс. грн за гектар.

По данным платформы, до нападения РФ в феврале, в среднем продавали 10 тыс. га земель на неделю, сейчас продажи упали в 4 раза — до 2,5 тыс. га на неделю. Всего по состоянию на конец октября продано 289 тысяч га — это менее 1% от общей площади из 42,4 млн га сельскохозяйственной земли в стране.

Также сообщается, что в октябре самая дорогая с/х земля — во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях. Самые низкие цены в прифронтовых областях: Харьковской и Николаевской, практически нет продаж во временно оккупированных Запорожской и Херсонской областях.

Рынок земли в Украине: как он работает

1 июля 2021 года в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физические лица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

По подсчетам Министерства аграрной политики и продовольствия, за год функционирования рынка земли украинцы продали своих земельных участков на 7 млрд грн.

Вас также могут заинтересовать новости: