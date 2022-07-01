По данным Минагро, за год было заключено более 88 тыс. сделок купли-продажи земель.

За год функционирования рынка земли украинцы продали своих земельных участков на 7 млрд грн.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич.

По его словам, за этот год в Украине заключено более 105 тысяч сделок - это договоры купли-продажи земель, так и дарения и пожизненного содержания. А к началу войны было заключено более 102 тысяч земельных соглашений и отчуждено около 245 тыс. га сельскохозяйственных земель, при этом общий объем таких земель составляет около 32,5 млн га.

Как подчеркнул Дмитрасевич, средневзвешенная цена гектара земли составляет 37 тыс. 900 грн, что где-то на 30% выше стартовой цены.

"За первый год было заключено 88 тыс. сделок именно купли-продажи совокупной стоимостью более 7 млрд грн. Мы видим, что через российскую агрессию и начало полномасштабной войны более 51 тыс. сделок купли-продажи земли не состоялись, а землевладельцы недополучили около 4,2 млрд грн", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2021 года в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физические лица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

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