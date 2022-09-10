Зимой продукты могут подорожать из-за увеличения стоимости их хранения.

Сварить украинский борщ на трех человек, которым можно пообедать дважды, сегодня можно ориентировочно за 140 гривень.

Об этом узнали журналисты ТСН, посетившие базар и супермаркет.

Как сообщается в сюжете, окорок на борщ удалось купить за 29 гривень, и в дополнение еще и суповой набор за 10 гривень. Фасоль к борщу обошлась в 15 гривень за большой стакан. 5 картофелин, две луковицы, одна морковка, одна капуста и одна головка чеснока обошлись в 70 гривень. Дополнительно за свеклу отдали еще 13 гривень. Таким образом, всего на продукты для борща пришлось потратить 140 гривень.

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Отмечается, что такой же набор продуктов в супермаркете может обойтись немного дороже, ведь вместо домашней фасоли там была только консервированная.

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, урожая в этом году достаточно, поэтому осенью цены должны быть доступными. Но зимой продукты могут подорожать из-за увеличения стоимости их хранения.

"Поэтому у кого будет возможность даже в домашних условиях хранить, рекомендуем такой запас сформировать", - отметил чиновник.

Уверенно смотрят в будущее и в одной из сетей супермаркетов, где прогнозируют, что цены на базовые продукты будут "адекватными", но ждать недорогих бахчевых не стоит.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине могут на треть увеличиться цены на продукты.

Поэтому сейчас, в сентябре, действительно можно запастись некоторыми товарами на зиму, поскольку аграрии могут "сбивать" цены на свои товары, ведь им легче продать больше продуктов людям, чем потом тратить средства на их хранение.

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