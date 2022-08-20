С августа по декабрь уровень инфляции будет увеличиваться.

В Украине могут на треть увеличиться цены на продукты. В контексте приближающейся зимы многих беспокоит вопрос, нужно ли сейчас делать запасы еды. Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что в августе и сентябре действительно можно запастись некоторыми товарами на зиму.

Об этом он рассказал в новом сюжете ТСН.

Известно, что в прошлом году Украина могла прокормить 400 миллионов человек, если взвесить вклад нашей страны в мировой продовольственный рынок. Однако полномасштабное вторжение РФ нарушило системы производства, переработки и поставки продовольствия, в частности на международный рынок.

Еще примерно два года мы можем "спать спокойно", отметил эксперт. Возможно, не хватать будет лишь отдельных культур, однако в целом продуктов хватит. Проблем с количеством продуктов не будет, а вот с ценами - будут, считает Дорошенко. Именно поэтому украинцы действительно могут позаботиться о запасах уже сейчас, когда некоторые товары сезонно подешевели.

Август, как всегда, был месяцем, когда цены падают. Делать запасы можно будет и в сентябре, когда аграрии начнут "сбивать" цены на свои товары, ведь им легче продать больше продуктов людям, чем потом тратить средства на их хранения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине дешевеет популярный борщевой овощ.

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