Отмечается, что подорожают все виды мяса.

Цены на мясо в Украине в ближайшее время могут поднять. Эксперты связывают подорожание с повышением налогов, подорожанием кормов и повышением тарифов, в частности, на электроэнергию.

По мнению аналитика Максима Гопка, больше всего подорожает свинина – до 15%.

"В целом курятина, видимо, вырастет несущественно – это где-то рост будет в районе 5-8% ближайший месяц-два. Свинина может вырасти где-то на 10-15%. А по говядине я думаю, что больше 8% не пойдет", - цитирует эксперта ТСН.

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В свою очередь член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что радикального скачка цен не стоит ждать, потому что это существенные риски так, как из-за войны в Украине сократилось население и его реальные доходы.

"У нас с вами в 2022 году - 25% реальных доходов населения, за 23-24 годы мы немного нарастили. И если мы считаем контрольные цифры 2025 года, тех, что легли в проект бюджета, у нас замораживаются социальные стандарты при инфляции в 10%", – подытожил Пендзин.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Почти все овощи в Украине продолжают дорожать. На рост цен влияют ряд факторов. Так, из-за плохого урожая вокруг картофеля ажиотаж, который гонит цены верх.

Повышенный спрос на репчатый лук на фоне сдержанных продаж привел и к его подорожанию. Кроме того, холодная погода спровоцировала существенное сокращение объемов предложения огурцов, и как следствие - стремительный рост цен.

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