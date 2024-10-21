Отмечается, что холодная погода спровоцировала существенное сокращение объемов предложения огурцов.

Почти все овощи в Украине продолжают дорожать. На рост цен влияют ряд факторов – от плохого урожая из-за неблагоприятных погодных условий до качества овощей.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что в Украине продолжает дорожать картофель. Так, нижняя ценовая граница поднялась с 17 до 20 грн/кг. При этом снова начали расти цены на белокочанную капусту – нижняя ценовая граница поднялась с 18 до 20 грн/кг.

Повышенный спрос на репчатый лук на фоне сдержанных продаж привел и к его подорожанию. Теперь оптовые цены стартуют от 15 гривень за килограмм, хотя неделей ранее стартовали от 12.

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Кроме того, холодная погода спровоцировала существенное сокращение объемов предложения огурцов, и как следствие — стремительный рост цен. Производители отдают овощ по 60-70 грн/кг, хотя неделей ранее – 50-65. По той же причине подорожал и тепличный томат – с 30-60 грн/кг до 35-90.

Цветная капуста продавалась дороже, чем неделей ранее – 40-45 грн/кг, хотя неделей ранее – 30-40, а пекинская дешевле – с 35-40 грн/кг до 30-35. Рост предложения баклажана толкал цены вниз – нижняя ценовая граница упала с 30 до 25 гривень за килограмм, а повышенный спрос в преддверии Хэллоуина цены на тыкву вверх – нижняя ценовая граница подскочила с 30 до 34 грн/кг. Острый перец подешевел – с 60-70 грн/кг до 50-60.

В сегменте зелени выросли цены на укроп с 40-120 до 80-170 грн/кг, а зеленый лук подешевел с 80-150 до 50-100 гривень за килограмм.

Прошедшая неделя во фруктовом сегменте отметилось ростом цен на яблоко. Фрукт отдавали по цене 20-30 грн/кг, хотя неделей ранее оптовые цены были на уровне 15-28. В сегменте импортной продукции фрукты преимущественно дешевели, исключение составил лишь подорожавший апельсин – с 60-75 до 73-78 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В отчете Госстате говорится, что рост цен в сентябре был самым большим с начала 2024 года. Инфляция на потребительском рынке Украины ускорилась, по сравнению с августом, до 1,5% — с начала года — до 6,5%.

Самый большой рост цен наблюдается на хлеб, макаронные изделия, молоко, сыр, масло, фрукты и, особенно, на овощи. Кроме того, с августа, больше всего выросли цены на яйца (на 12,1%). Минимальные изменения коснулись мяса и мясопродуктов, риса, продуктов переработки зерновых, подсолнечного масла и так далее.

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