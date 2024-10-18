Отмечается, что покупать же сейчас дорогие овощи для заготовок нет смысла

Цены на многие овощи в этом году подскочили из-за плохого урожая в вязи со сложными погодными условиями. Эксперты рассказали, стоит ли запасать овощи на зиму.

В комментарии "Фокусу" экономист Олег Пендзин посоветовали все же сделать запасы из-за ожидаемых отключений света и роста цен, но, если у вас собственный огород. Ведь консервация поможет удешевить стол зимой.

Покупать же сейчас дорогие овощи для заготовок нет смысла, ведь магазины весь год предоставляют широкий выбор свежих и консервированных продуктов.

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Прогнозы на зиму достаточно мрачные, в частности, что касается картофеля. Эксперты хоть и считают, что цены не будут заоблачными, но все же рекомендуют купить мешок картошки на зиму.

В то же время, закупать впрок морковь смысла нет, потому что из-за низкого качества она просто может быстро испортиться. Свеклу тоже можно не закупать, ведь в этом году в Украине ее достаточно.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ажиотаж вокруг картофеля в Украине не утихает. Рост цен не останавливает даже уборка овоща в местных хозяйствах и импорт.

Продолжили расти цены на огурец и томат. Кстати, цены на томат - максимальные за последние семь лет. Кроме того, на этой неделе изрядно подорожал лук.

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