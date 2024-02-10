С начала прошлого года стоимость основного ингредиента для изготовления шоколада выросла примерно вдвое.

Мировые цены на какао снова достигли рекордного уровня, поскольку сухая погода наносит ущерб урожаю в Западной Африке. Стоимость на товарном рынке в Нью-Йорке 8 января достигла исторического максимума в 5874 долларов США (4655 фунтов стерлингов) за тонну, пишет BBC.

Отмечается, что с начала прошлого года стоимость основного ингредиента для изготовления шоколада выросла примерно вдвое. Стремительный рост цен на какао уже проникает к потребителям и давит на крупных производителей шоколада.

Один из крупнейших в мире производителей шоколада Hershey предупредил об ожидаемом снижении роста прибыли в этом году из-за исторических цен на какао. А исполнительный директор компании Микеле Бак также не исключила повышения цен для клиентов.

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В прошлом месяце Mondelez, компания, стоящая за брендом Cadbury, определила рост стоимости ингредиентов как одну из проблем, с которыми она столкнулась в этом году.

Указано, что по данным британской группа потребителей Which от декабря 2023 года, цены на некоторые праздничные коробки шоколада выросли как минимум на 50% за год.

По словам журналистов, цены на какао выросли из-за низких урожаев в Западной Африке, которая производит основную часть мировых поставок. Погодное явление Эль-Ниньо вызвало более сухую погоду в Гане и Кот-д'Ивуаре, которые являются двумя крупнейшими в мире производителями какао-бобов. Высокие температуры и изменения режима осадков, вызванные изменением климата, также могут повлиять на урожайность.

Продовольственные цены а Украине

Цены на продукты питание в Украине в январе по сравнению с январем прошлого года увеличились в среднем на 3,5%. Наибольший рост цен коснулся овощей. Кроме этого существенно выросли цены на мясо и мясопродукты, масло и молоко.

С тем картофель подешевел впервые за несколько месяцев. Поступает в продажу 8 февраля по 16-22 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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