В конце прошлой недели предложение картофеля на рынке Украины значительно увеличилось.

В Украине сейчас картофель поступает в продажу по 16-22 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщают аналитики EastFruit, на украинском рынке картофеля наблюдается значительное снижение торговой активности.

"Если со второй половины октября 2023 года фермеры практически еженедельно повышали цены на картофель, то уже сегодня большинство производителей вынуждены пересматривать цены на данную продукцию в сторону снижения", – говорят они.

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По словам экспертов, еще в конце прошлой недели предложение картофеля на рынке Украины значительно увеличилось, поскольку фермеры, которые ранее воздерживались от продаж в ожидании дальнейшего роста цен, начали распродавать имеющиеся объемы этой продукции. Принять такое решение производители были вынуждены в связи со стремительным ухудшением качества картофеля в хранилищах.

"В то же время хозяйства, которые располагают запасами качественной продукции, с продажами не спешат, поскольку уверены, что спрос на картофель активизируется ближе к концу текущего месяца", – отмечают аналитики.

По их данным, несмотря на снижение цен, сегодня картофель в Украине поступает в продажу в среднем в 2,9 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на картофель в Украине - последние новости

На украинском рынке в прошлом году осенью начали стремительно расти цены на картофель. Тогда причиной подорожания был повышенный интерес оптовых компаний и населения к закупке этой продукции. Также тогда в некоторых регионах из-за неблагоприятных погодных условий сбор картофеля несколько усложнялся, что также стимулировало рост цен в картофельном сегменте.

Влдчас некоторые производители сдерживали продажу картофеля в надежде на его дальнейшее подорожание.

В начале 2024 года из-за высоких темпов роста цен на картофель отечественного производства его начали импортировать.

В начале февраля цены на картофель достигли впечатляющей отметки в 18-23 гривны за килограмм, что в четыре раза превышает ценовые показатели прошлого года.

Эксперт прогнозирует, что стоимость картофеля продолжит расти в течение весны, поскольку импортируемые продукты, поступающие на рынок, не будут иметь низкой цены.

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