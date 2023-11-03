Природный газ и нефть подешевеют по итогам года.

По итогам 2023 года мировая цена на нефть упадет до $84,4 за баррель ($86,6 на сегодня). Природный газ упадет в цене до $517 за тысячу кубометров ($544 за тысячу кубометров), говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Цены на нефть

Мировые цены на нефть пересмотрены в сторону повышения из-за ограничительной политики стран ОПЕК, которая будет действовать до конца 2024 года (дольше, чем ранее ожидалось), более жестких мер Саудовской Аравии по объемам добычи, ограничения экспорта Россией и более устойчивого спроса США.

"Однако наращивание производства США, отдельными странами Латинской Америки и Африки сформирует понижательное давление на цены. Дополнительным фактором будет продажа неконтролируемой нефти из пяти стран: Ирана, Ирака, Ливии, Нигерии и Венесуэлы", - говорится в прогнозе.

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По данным НБУ, средняя цена нефти марки Brent в 2022 году выросла на 41,8% до 99,8 долларов за баррель. Однако, по прогнозам НБУ, в 2023 году цены упадут на 15,4% до 84,4 долларов за баррель. В 2024 году цены вырастут на 2,0% до 86,1 долларов за баррель, а в 2025 году упадут на 13,2% до 74,7 долларов за баррель.

Цены на газ

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период будут медленно снижаться. Этому будут способствовать увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и странах Африки, дальнейшая ориентация поставок более дешевого российского газа в Китай и Индию, что будет уменьшать спрос на него со стороны этих стран на других рынках, а также сбалансированное накопление запасов в связи с поставками СПГ.

"В то же время из-за увеличения доли СПГ на европейском рынке, что усилит конкурентную борьбу за него с рынком Азии, волатильность цен на газ будет оставаться высокой", - говорится в отчете.

Цены на газ в 2022 году выросли до 1362,9 долларов за 1 тысячу кубометров. Однако, по прогнозам НБУ, в 2023 году цены упадут на 61,9% до 517,1 долларов за тысячу кубометров. В 2024 году цены вырастут на 2,9% до 532,3 долларов, а в 2025 году упадут на 18,9% до 431,8 долларов.

Мировые цены на энергоносители

Сейчас цены на газ на газовом хабе TTF (Нидерланды) составляют 48,850 евро за МВт-ч, или в пересчете в тысячи кубометров – 544,7 доллара.

Баррель нефти марки Brent сейчас стоит 86,77 доллара. С начала июля ее цена выросла почти на 12 долларов. Баррель американской нефти марки WTI стоит чуть меньше, - 82,24 доллара.

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