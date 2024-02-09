Больше всего за последний год подорожали овощи, мясо и мясопродукты, масло и молоко.

Цены на продукты питания в Украине в январе по сравнению с январем прошлого года увеличились в среднем на 3,5%. Такие данные приведены в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины.

Наибольший рост цен коснулся овощей - за год цены на них "скакнули" на 13,1%. Кроме этого существенно выросли цены на мясо и мясопродукты (10,2%), масло (10,2%) и молоко (9,3%).

Цены на сыр и мягкий сыр (творог) увеличились на 7,6%. Хлеб подорожал на 5,8%, а рыба и продукты из рыбы — на 5,3%. Фрукты прибавили в цене 2,3%, в то время как макаронные изделия подорожали лишь на 0,3%.

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Среди лидеров падения цен оказалось подсолнечное масло (-16,1%), яйца (-18,7%) и сахар (-8,4%).

Отдельно Госстат приводит цифры о росте цен на безалкогольные напитки: согласно представленным данным, рост составил 5,8% по сравнению с прошлым январем. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 9,5%. В целом потребительские цены, включая цены на одежду и обувь, увеличились на 4,7%.

Как менялся уровень инфляции

Как ранее сообщал Госстат, потребительская инфляция в 2023 году замедлилась до трехлетнего минимума и составила 5,1%. В декабре, по сравнению с ноябрем, рост цен составил лишь 0,7%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом году выросли в целом на 4%.

В начале года имел место существенный рост цен на отдельные продукты, в частности на огурцы. В целом по состоянию на начало января почти все овощи "борщевого набора" стоили на 20% больше, чем год назад.

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