Глава государства заявил, что Украина готова "цивилизованно отвечать" соседям, которые будут нарушать право Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил важный момент в вопросе поставки зерна из Украины в ЕС, пообещав "цивилизованный ответ" соседям, которые примут "несоседские" решения.

Об этом украинский президент написал в Telegram после решения ЕК о снятии ограничения на доступ украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза.

Он отметил, что благодарен Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за соблюдение слова.

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"Только что переговорил с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ... Искренне благодарен Урсуле фон дер Ляйен за соблюдение слова и правил свободного рынка. Это пример настоящего единства и доверия между Украиной и ЕС", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются.

"Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", - отметил глава государства.

Ограничения на ввоз зерна из Украины в Европу - детали

Еврокомиссия сегодня, 15 сентября, отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

В то же время, согласно решению ЕК, Украине придется выполнить определенные условия и представить план действий не позднее 18 сентября. В частности, с 16 по 18 сентября Украина должна принять эффективные меры по контролю за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить их влияние на рынок соседних государств-членов ЕС.

Таким образом, 15 сентября истекает срок действия запрета на импорт из Украины кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

При этом известно, что большинство из этих стран планируют продолжить блокировать импорт украинской продукции. В то же время Болгария уже сняла запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября.

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