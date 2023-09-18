Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил о том, что Румыния продлит запрет на ввоз украинской агропродукции на 30 дней.

Румыния готова ввести запрет на ввоз украинской агропродукции на 30 дней. Такое заявление сделал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

Он отметил, что он ждет предложения по лицензированию экспорта зерновых от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщает RFI. Чолаку также подчернул, что Еврокомиссия попросила ввести систему лицензирования экспорта зерновых в страны ЕС. По его словам, Шмыгаль придерживался той же позиции, заявив, что потребуется очень строгий контроль.

Премьер Румынии добавил, что после решения Еврокомиссии не продлевать запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию "в Румынию не было ввезено ни одного килограмма пшеницы или чего-либо другого". Он отметил, что ни на одной таможне не было ни одного запроса на экспорт зерна.

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"Если будут запросы на экспорт в Румынию, я обязательно попрошу министра сельского хозяйства и министра экономики сделать общий приказ о том, что на 30 дней, пока все не будет выяснено, ограничение будет продлено. Повторяю, запросов нет, и хочу заверить аграриев, что такого, как было год назад, уже не будет", - сказал Чолаку.

Ситуация с агроэкспортом из Украины

15 сентября 2023 года Еврокомиссия отменила запрет на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

Словакия, Польша и Венгрия заявили, что продлят ограничения на импорт украинского зерна.

18 сентября 2023 года стало известно о том, что Украина подаст в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за запрета на зерно. Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев намерен принять ответные меры по польскому экспорту фруктов и овощей.

18 сентября 2023 года фермеры в Болгарии заблокировали дороги из-за восстановления украинского агроимпорта. Агросообщество требует продлить запрет на импорт украинской агропродукции и расширить санкционный список.

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