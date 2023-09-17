В Еврокомиссии завтра продолжат обсуждать вопрос украинского зерна с этими странами.

Европейская комиссия призвала власти Венгрии, Польши и Словакии проявить конструктивность после того, как они в одностороннем порядке сообщили, что продолжат запрещать импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии отменить запрет.

"Нам известны заявления некоторых государств относительно односторонних мер. Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и взаимодействовали конструктивно", - заявили в Еврокомиссии, передает Reuters.

"Наша цель сейчас - внедрить и заставить работать новую систему", - заявили в Еврокомиссии, добавив, что встреча с представителями всех заинтересованных стран ЕС завтра предоставит возможность обсудить этот вопрос.

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Издание напомнило, что война существенно ограничила возможности Украины поставлять сельскохозяйственную продукцию на мировые рынки через порты Черного моря. В связи с этим украинские фермеры наладили экспорт зерна через соседние страны.

Однако поток зерна и масличных культур в соседние страны понизил доходы тамошних фермеров и привел к тому, что правительства запретили импорт украинской сельскохозпродукции.

В мае Евросоюз ввел запрет на импорт из Украины в соседние страны. А 15 сентября этот запрет закончился и ЕС не стал его продлевать после обещания украинских властей принять меры по ужесточению контроля над экспортом в соседние страны.

Ситуация с украинским зерном

Вопрос с украинским зерном особенно чувствителен в Польше, где в октябре пройдут выборы и где фермеры составляют ключевой электорат.

15 сентября Словакия, Польша и Венгрия объявили, что продлят запрет на импорт украинского зерна.

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