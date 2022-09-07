В настоящее время активно проводится работа по открытию рынков экспорта различных видов мяса птицы, яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, меда и других товаров.

С начала 2022 года Госпродпотребслужба вместе с Министерством иностранных дел Украины открыли доступ на иностранные рынки 10 группам украинских товаров в шести странах.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что за 8 месяцев 2022 года получен доступ на иностранные рынки 10 группам украинских товаров в 6 стран мира: мясные полуфабрикаты, предназначенные для потребления человеком, и мясные продукты в Черногорию; молоко и молочные продукты в Доминикану и Кению; корм для домашних животных в Сингапур; энтомофаги (насекомые, которые создают биотический барьер для защиты сельскохозяйственных культур) в Польшу; жевательные предметы для домашних животных, кожи и шкуры, декоративные пресноводные рыбы и живые кролики в Израиль.

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В Госпродпотребслужбе отмечают, что в настоящее время активно проводится работа по открытию рынков экспорта различных видов мяса птицы, яиц столовых и яичных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, меда и продуктов пчеловодства и других товаров.

Экспорт по время войны:

По состоянию на 1 сентября 2022 года 1,5 миллиона тонн нашего продовольствия экспортировано морским путем.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать одним из крупнейших производителей пищевых продуктов в мире.

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