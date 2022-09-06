Аналитики отметили, что сливочное масло в Украине дешевым уже не будет при любых обстоятельствах.

Повышение цен на сливочное масло на украинском рынке стимулируют значительные объемы экспорта и девальвация гривны.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы "Инфагро".

"Июльская девальвация гривни и значительные объемы экспорта заметно влияют на рост внутренних цен на масло, несмотря на стабильность стоимости товара при экспорте", - говорится в сообщении.

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Как отмечают аналитики, сливочное масло в Украине уже дешевым не будет при любых обстоятельствах, а масло 82% жирности в межсезонье вообще может быть в дефиците. Но в то же время предложение крестьянского масла будет высоким с умеренными ценами.

Эксперты отмечают, что на внутреннем рынке цены на масло для многих в этом году могут быть слишком высокими, и эта категория потребителей будет вынуждена переключаться на более дешевые жиры.

"Производство масла в Украине в последнее время даже превышает показатели в аналогичный период прошлого года. Рынок балансирует за счет значительного экспорта и отсутствия импорта. Ну а потребление масла, как и других молокопродуктов, сократилось процентов на 20", - отметили в "Инфагро".

Как сообщал УНИАН, за первые две недели августа стоимость сливочного масла на украинском рынке выросла примерно на 8-10%.

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