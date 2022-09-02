Также Украина является идеальной локацией для размещения любых перерабатывающих предприятий.

Украина после войны может стать одним из крупнейших производителей доступных пищевых продуктов для всего мира.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в выступлении-видеообращении к участникам международного экономического форума "Амброзетти".

"Украина - это амбициозный проект восстановления после боевых действий. Восстановление на сотни миллиардов евро - всего, что Россия разрушила своим террором. Десятки тысяч различных объектов должны построить фактически заново. И я благодарен тем итальянским компаниям, которые уже проявили свою заинтересованность", - сказал он.

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Также Зеленский добавил, что в Украине можно разместить перерабатывающие предприятия.

"Украина уже один из крупнейших в мире производителей агрокультур. Об этом вы уже говорили. И вместе с вами мы можем построить и один из крупнейших кластеров с агропереработки, усилить нашу способность быть гарантом продовольственной безопасности, сделав Украину местом производства доступных продуктов питания для всего мира", - отметил президент.

По его словам, также Украина идеальная локация для размещения любых перерабатывающих предприятий.

"От деревообработки до всех видов машиностроения. У нас большое количество фактически всех ресурсов и ископаемых – от газа до лития; квалифицированные люди, быстрая логистика на европейский рынок, хороший доступ к нему. Мы этого хотим, мы к этому стремимся", - сказал он.

Напомним, более 1,5 миллиона тонн нашего продовольствия уже экспортировано морским путем.

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