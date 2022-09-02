Украина после войны может стать одним из крупнейших производителей доступных пищевых продуктов для всего мира.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в выступлении-видеообращении к участникам международного экономического форума "Амброзетти".
"Украина - это амбициозный проект восстановления после боевых действий. Восстановление на сотни миллиардов евро - всего, что Россия разрушила своим террором. Десятки тысяч различных объектов должны построить фактически заново. И я благодарен тем итальянским компаниям, которые уже проявили свою заинтересованность", - сказал он.
Также Зеленский добавил, что в Украине можно разместить перерабатывающие предприятия.
"Украина уже один из крупнейших в мире производителей агрокультур. Об этом вы уже говорили. И вместе с вами мы можем построить и один из крупнейших кластеров с агропереработки, усилить нашу способность быть гарантом продовольственной безопасности, сделав Украину местом производства доступных продуктов питания для всего мира", - отметил президент.
По его словам, также Украина идеальная локация для размещения любых перерабатывающих предприятий.
"От деревообработки до всех видов машиностроения. У нас большое количество фактически всех ресурсов и ископаемых – от газа до лития; квалифицированные люди, быстрая логистика на европейский рынок, хороший доступ к нему. Мы этого хотим, мы к этому стремимся", - сказал он.
Напомним, более 1,5 миллиона тонн нашего продовольствия уже экспортировано морским путем.