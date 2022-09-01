Более 1,5 миллиона тонн нашего продовольствия экспортировано морским путем из трех портов.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"В целом уже более 1,5 миллиона тонн нашего продовольствия экспортировано морским путем из трех портов, которые заработали благодаря экспортной зерновой инициативе. Делаем все, чтобы мир чувствовал значение Украины и был благодарен нашим людям", - сообщил он.
Он отметил, что сегодня украинские аграрии, портовики, дипломаты, чиновники вернули Украине статус реального гаранта продовольственной безопасности африканских стран.
"23 тысячи тонн украинской пшеницы по продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути. И будут доставлены жителям Эфиопии, где сейчас худшая засуха за последние 40 лет и миллионы людей – на грани голода", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина восстанавливает соответствующие связи со странами Аравийского полуострова и уже почти 40 тысяч тонн пшеницы направляются в Йемен.
Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые сделки с ООН и Турцией.
1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием.