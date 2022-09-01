23 тысячи тонн украинской пшеницы по продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути.

Более 1,5 миллиона тонн нашего продовольствия экспортировано морским путем из трех портов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"В целом уже более 1,5 миллиона тонн нашего продовольствия экспортировано морским путем из трех портов, которые заработали благодаря экспортной зерновой инициативе. Делаем все, чтобы мир чувствовал значение Украины и был благодарен нашим людям", - сообщил он.

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Он отметил, что сегодня украинские аграрии, портовики, дипломаты, чиновники вернули Украине статус реального гаранта продовольственной безопасности африканских стран.

"23 тысячи тонн украинской пшеницы по продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути. И будут доставлены жителям Эфиопии, где сейчас худшая засуха за последние 40 лет и миллионы людей – на грани голода", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина восстанавливает соответствующие связи со странами Аравийского полуострова и уже почти 40 тысяч тонн пшеницы направляются в Йемен.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые сделки с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием.

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