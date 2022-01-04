По словам эксперта, инфляция будет снижаться медленно, поскольку в настоящее время она уже носит самоподдерживающий характер.

В 2022 году темпы роста промышленного производства останутся низкими, а сельскохозяйственное производство может оказаться в минусе.

Такой прогноз, как говорится в материале УНИАН, озвучила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко

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"Мы ожидаем, что динамика ВВП в 2022 году будет слабенькой. Темпы роста промышленного производства останутся низкими, а сельскохозяйственное производство по результатам года может оказаться в минусе, поскольку вероятность превысить рекордный урожай 2021 будет очень малой. По нашему прогнозу, рост ВВП в 2022 году составит 2,8 процента", - отметила аналитик.

По словам эксперта, инфляция будет снижаться медленно, поскольку в настоящее время она уже носит самоподдерживающий характер.

"Потребительский спрос остается высоким, а эффект жесткой монетарной политики будет ограничен. Мы ожидаем, что по результатам 2022 инфляция составит 7,5 процента. В 2022 году мы вряд ли увидим укрепление курса в течение длительного периода времени, как это происходило в 2021 году. Торговый баланс будет ухудшаться, в результате чего будет расти девальвационное давление. По нашему прогнозу, средний курс в следующем году составит 27,30 грн/долл. США", - отметила эксперт.

Госбюджет и поддержка аграриев:

В государственном бюджете на 2022 год для Минагрополитики предусматриваются расходы, в частности, на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей – 4,4 млрд грн; поддержку фермерских хозяйств – 180 млн грн; проведение земельной реформы – 139,4 млн грн; проведение инвентаризации земель и обновление картографической основы Государственного земельного кадастра – 237,8 млн грн.

Финансовая государственная поддержка фермеров за 2021 год в целом составила 4,67 млрд грн.

24 декабря 2021 года в Украине изменили условия кредитования фермеров.