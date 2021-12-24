На 2022 год на эту программу поддержки заложена сумма в 100 млн грн с возможностью увеличения бюджета.

Правительство изменило размер и срок беспроцентного кредитования малых фермерских хозяйств без приобретения статуса юридического лица, увеличив финансирование и срок кредитования в два раза – до 1 млн грн и до 10 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Читайте такжеЦены вырастут: аграрии о весенней посевной

"У семейных фермерских хозяйств в основном отсутствует кредитная история, которая становится преградой для привлечения средств через банковские учреждения. Эти кредиты будут направлены на покупку до 20 га земли сельскохозяйственного назначения через Укргосфонд", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на следующий год на эту программу поддержки заложена сумма в 100 млн грн с возможностью увеличения бюджета.

"Нашей стратегией в агросекторе является усиление заботы именно о малых и средних аграриях. Им развиваться значительно сложнее, чем крупным игрокам рынка, но кумулятивный эффект, который их деятельность приносит украинской экономике, очень мощный. Поэтому каждый свой шаг в этом году мы сверяем с тем, чтобы обеспечить небольшие фермерские хозяйства необходимой им финансовой поддержкой в максимально возможном объеме", - подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Госбюджет и сельское хозяйство:

В государственном бюджете на 2022 год для Минагрополитики предусматриваются расходы, в частности на: финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей – 4,4 млрд грн; поддержку фермерских хозяйств – 180 млн грн; проведение земельной реформы – 139,4 млн грн; проведение инвентаризации земель и обновление картографической основы Государственного земельного кадастра – 237,8 млн грн.