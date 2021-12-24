На частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники из госбюджета потрачено почти 1 млрд грн.

Финансовая государственная поддержка фермеров за 2021 год в целом составила 4,67 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Читайте такжеМиллион гривень на 10 лет: в Украине изменили условия кредитования фермеров

"На частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники было выделено 991 млн грн. Это средства, которые уже получены аграриями. Получателей - 5789, то есть программа действительно имеет массовый характер", - подчеркнул он.

Что касается поддержки агропромышленного комплекса путем удешевления кредитов, то 1,2 млрд грн уже фактически находятся на счетах украинских аграриев, которые воспользовались этой услугой, отметил Высоцкий.

По его словам, около полумиллиарда гривен было выделено из госбюджета в этом году на развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства, тогда как в прошлом году на эту сферу было направлено около 300 млн грн.

Для вновь созданного фермерского микробизнеса (площадь угодий до 20 га) выплачено 60 млн грн поддержки, а для фермеров, которые держат от 5 до 50 коров, общие выплаты составили 57,6 млн грн.

Также для поддержки фермерства на селе государство уменьшает налоговую нагрузку на сельских аграриев – платит 90% единого социального взноса вместо них (на это выделено 630 тыс. грн).

Вместе с тем, начинающим фермерам государство предоставило почти 3 млн грн на получение консультационных услуг.

По словам Высоцкого, аграрии из сферы животноводства и переработки с/х продукции получили помощь в сумме 1,6 млрд грн.

Также на развитие нишевых культур и картофелеводства из госбюджета выделили около 100 млн грн. Примерно на такую же сумму компенсировали утраченные посевы.

Госбюджет и поддержка аграриев:

В государственном бюджете на 2022 год для Минагрополитики предусматриваются расходы, в частности, на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей – 4,4 млрд грн; поддержку фермерских хозяйств – 180 млн грн; проведение земельной реформы – 139,4 млн грн; проведение инвентаризации земель и обновление картографической основы Государственного земельного кадастра – 237,8 млн грн.