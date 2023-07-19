Ночной удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск.

Во время атаки по югу Украины, в ночь на 19 июля, в порту Черноморска оккупантами были уничтожены 60 000 тонн зерна.

Об этом сообщил министр аграрной политики Николай Сольский, отметив при этом, что ночной удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск.

"Ночной удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года. В порту Черноморска также были уничтожены 60 000 тонн зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад", – говорится в сообщении.

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Сольский призвал мир к жесткой реакции на российские удары по гражданской портовой инфраструктуре.

"Если мы не сможем экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания! Кроме того, пострадает экономика не только Украины, но и мира. Вырастет цена на зерно, и не все страны смогут позволить себе покупать сельхозпродукцию, а значит, цена значительно возрастет на продукты питания: мука, крупа, мясо", – сказал он.

Ракетный удар по Украине 19 июля

В ночь на 19 июля 2023 года Россия атаковала Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БпЛА. Основной удар был по Одесской области.

Были атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты.

Президент Украины Владимир зеленский заявил, что во время ночной атаки оккупанты умышленно старались уничтожить инфраструктуру зерновой сделки.

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