Агентство ООН уже перевозит зерно из Украины через Черное море для доставки в качестве продовольственной помощи.

Агентство ООН по всемирной продовольственной помощи (ВПП) готово помочь ЕС решить проблему украинского зерна, разрушающего рынки Восточной Европы, и доставить его в страны, которые в нем больше всего нуждаются.

Такое заявление сделал директор глобального офиса ВПП в Брюсселе и Берлине Мартин Фрик, сообщает Politico.

Официальные лица Европейской комиссии встретились с представителями пяти восточноевропейских стран, чтобы обсудить предложения по решению проблемы огромного притока украинского зерна и других продуктов питания после того, как четыре из них - Польша, Венгрия, Словакия и Болгария — ввели запреты на импорт.

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"Доставка зерна некоторым из самых бедных людей в мире имеет решающее значение в условиях этого глобального продовольственного кризиса. Мы перевозим зерно из Украины через Черное море и готовы работать с Европейской комиссией и государствами-членами для поиска решений... Потребности ВПП значительны, и у нас есть опыт, чтобы справиться со сложной логистикой при доставке больших объемов в нуждающиеся страны", - сказал Фрик.

Как говорится в материале, ВПП уже доставляет продукты питания, экспортируемые из Украины в рамках Черноморской зерновой инициативы. Судьба сделки теперь висит на волоске после того, как Россия заявила, что больше не будет гарантировать безопасный проход судов после 18 мая.

Ситуация с украинским зерном

15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины до 30 июня. Запрет касался и транзита агропродукции в третьи страны.

Вслед за Польшей Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

18 апреля вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко по итогам переговоров в Варшаве сообщила, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с 20-го на 21 апреля.

21 апреля 2023 года Польша разблокировала транзит сельскохозяйственной продукции из Украины.

23 апреля 2023 года Румыния решила пломбировать транзитные грузовики с украинским зерном. Румынские власти не хотят, чтобы украинское зерно попадало на их рынок.

По состоянию на 23 апреля 2023 года Еврокомиссия не достигла договоренностей с 5 странами по агроимпорту из Украины.

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