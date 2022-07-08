Отменен запрет на экспорт и введено лицензирование на овес.

Кабинет министров отменил лицензии на экспорт пшеницы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, вступило в силу постановление от 1 июля № 759 "О внесении изменений в Приложения 1 и 5 к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1424", которым внесены изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам.

"Согласно постановлению, пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) исключены из перечня товаров, обязательных к лицензированию", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменен запрет на экспорт и введено лицензирование на овес. В то же время постановлением вводится запрет на экспорт минеральных или химических, азотных удобрений.

Как сообщал УНИАН, 24 июня первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий анонсировал, что в начале июля планируется отмена лицензий на экспорт пшеницы.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, за июнь Украина экспортировала 2,7 млн тонн продукции АПК альтернативными путями - это на 30% больше, чем в мае.

По словам министра АПК Николая Сольского, Украине нужно вывезти 18 млн тонн старого урожая. Еще 60 млн тонн ожидается из нового урожая. На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит, экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн урожая.

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