Таким образом РФ пытается доказать, что она может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, подчеркнул спикер министерства.

Российская Федерация пытается вернуться в состав Совета Организации Объединенных Наций по правам человека. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подчеркнул, что РФ не должна получить такого права, пока не ответит за совершенные преступления.

Как отметил Николенко в Facebook, в прошлом году агрессор был лишен прав члена в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Своими попытками вернуться в состав Совета ООН по правам человека Россия пытается доказать, что она может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности, добавил представитель МИД.

"Позиция Украины четкая: Россия не должна получить права вернуться в один из ключевых органов ООН, пока она не понесет ответственность за все преступления. Место российских военных преступников на рядах трибунала, а не в Совете ООН по правам человека", – подчеркнул Николенко.

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Россия пытается вернуться в Совет ООН по правам человека

В апреле 2022 года Генассамблея ООН официально приостановила членство России в Совете ООН по правам человека из-за полномасштабного вторжения в Украину. Тогда за это решение проголосовали 93 страны, голоса против отдали 24 члена, еще 58 воздержались.

На днях стало известно о намерениях России вернуться в состав Совета ООН по правам человека. Для того, чтобы получить такую возможность агрессор пытается добиться поддержки других стран. Маленьким странам в обмен на голос Кремль предлагает оружие и зерно.

На такие планы страны-оккупанта уже отреагировали в Штатах. Спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что присутствие России в Совете ООН по правам человека противоречит ее действиям в Украине.

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