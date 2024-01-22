Новый экспортный маршрут жизненно важен в долгосрочной перспективе для доходов Украины.

В декабре 2023 года Украина экспортировала через свои порты рекордное после вторжения РФ количество сельскохозяйственной продукции. Этого удалось достичь благодаря созданию экспортного маршрута морских перевозок.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети Х (бывший Twitter), экспорт превысил ежемесячные объемы, достигнутые в рамках "зернового соглашения", которое работало при посредничестве ООН и Турции, когда корабли проверяли россияне.

"Украина достигла этого, поскольку не позволила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где он находится под угрозой со стороны украинских ракет и беспилотных надводных кораблей", - пояснили британцы.

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Сейчас доверие рынка поддерживается сокращением страховых премий при посредничестве Великобритании в рамках страхового пакета Unity Facility. Кроме того, Турция, Румыния и Болгария сформировали военно-морские силы противоминной защиты.

Состояние этого экспортного маршрута жизненно важно в долгосрочной перспективе для доходов Украины от экспорта,

Украинский агроэкспорт

Как сообщал УНИАН, в прошлом году грузооборот через порты Дуная стал рекордным и составил более 29 миллионов тонн, что почти в шесть раз больше по сравнению с довоенным периодом.

Также стало известно, что в декабре 2023 года Украина имела один из лучших показателей агроэкспорта Черным морем за весь период военного положения-4,8 млн тонн зерновых.

По мнению американцев, Румыния будет оставаться крупнейшим альтернативным экспортным маршрутом для Украины для зерновых и других товаров в дополнение к собственному Черноморскому коридору Киева.

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