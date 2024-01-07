В условиях нового урожая, Украине надо в целом отгружать не менее 6 млн тонн агропродукции в месяц, отметил эксперт.

В декабре Украина имела один из лучших показателей агроэкспорта Черным морем за весь период военного положения - 4,8 млн тонн зерновых.

"Благодаря Вооруженным силам Украины, разработан механизм движения по гуманитарному коридору через Черное море. И в декабре мы имели один из лучших показателей за весь период военного времени в Украине, потому что экспортировали 4,8 млн тонн зерновых. Это, пожалуй, как в один из лучших месяцев, когда работала "зерновая инициатива", - сказал в эфире информационного телемарафона заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Поэтому, как он подчеркнул, Черное море является весомым вкладом в альтернативную возможность движения экспорта украинской продукции. В то же время продолжают работать речные порты через Дунай, а также - сухопутные маршруты, в частности, через Словакию, Румынию, Молдову.

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"В условиях нового урожая, который мы имеем в этом сезоне, Украине надо в целом отгружать не менее 6 млн тонн в месяц", - отметил эксперт.

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Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что поступления от экспорта в прошлом году достигли одного из самых низких показателей за последнее десятилетие. Это ожидаемый и объективный результат, который стал следствием проблем в логистике.

По данным Минэкономики, экспорт товаров из Украины за 2023 год в стоимостном измерении упал на 18,7% - до 35,8 млрд долларов. В физических показателях объемы экспорта составили почти 100 млн тонн.

В частности, в прошлом году натуральные объемы экспорта молочных продуктов сократились на 4%, а денежная выручка упала на 38%. В 2023 году Украина экспортировала 108 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 253 млн долл.

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