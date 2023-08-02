Военный обозреватель признался, что этот поступок его удивил.

У Российской Федерации есть средства для того, чтобы "напугать" судовладельцев, которые захотят прорвать зерновую блокаду.

Об этом заявил военный обозреватель Давид Шарп в эфире программы "Утро февраля", комментируя пересечение Черного моря израильским гражданским кораблем. "Я скажу честно, я несколько удивлен. Я не ожидал действий такого рода со стороны гражданских судовладельцев. Обычно они не склонны к рискам, как и те, кто страхует рейсы", - сказал он.

Шарп говорит, что не удивился тому, что Россия не стала бить по кораблю. Он напомнил, что его сопровождали патрульные самолеты. "Но я бы не испытывал особого оптимизма на счет того, что гражданские суда, пренебрегая угрозами, будут спокойно следовать в украинские порты, в частности - в Измаил. По причине того, что у России есть средства, если она захочет на это пойти, напугать судовладельцев", - добавил обозреватель.

Он не исключает, что захватчики могут нанести анонимный удар по гражданскому кораблю, чтобы обвинить в атаке Украину. А на кораблях работают люди, которые, даже если и поддерживают украинцев, не готовы рисковать своими жизнями и грузом.

Морская блокада РФ: что известно

Напомним, в июле власти РФ объявили о выходе из зернового соглашения. Они пригрозили, что теперь будут рассматривать суда, следующие в порты Украины, как потенциальных перевозчиков военных грузов.

В Оперативном командовании "Юг" рассказали, что сейчас Украина не может принимать торговые суда из-за того, что россияне объявили северо-западную часть Черного моря закрытой для навигации.

На днях стало известно, что израильский гражданский корабль первым прорвал блокаду и вошел в украинскую ветвь Дуная.

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