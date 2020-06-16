В Украине с начала года сократилось производство молока

За пять месяцев было произведено 1,4 миллиона тонн мяса и 3,6 миллиона тонн молока.

Объем производства мяса в Украине в январе-мае 2020 года составил 1,4 миллиона тонн (в живом весе), что на 1% больше, чем за пять месяцев прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом предприятия увеличили производство мяса на 3,2%, а хозяйства населения - сократили на 3,3%.

По данным Госстата, производство яиц в стране в январе-мае сократилось на 0,4% - до 6,998 миллиарда штук. Производство молока также сократилось - на 3,6%, до 3,63 миллиона тонн.

Производство шерсти за отчетный период составило 506 тонн, что почти на 10% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство мяса в Украине в 2019 году выросло на 4,8% - до 3,47 миллиона тонн (в живом весе), яиц – на 3,4%, до 16,6 миллиарда штук, молока – сократилось на 3,7%, до рекордно низких 9,68 миллиона тонн.

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