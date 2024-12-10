Для большинства опрошенных средний праздничный чек составит от 1 000 до 5 000 грн.

Рождественско-новогодние праздники остаются важной частью жизни украинцев, и несмотря на третий год полномасштабной войны 65% респондентов не планируют отказываться от праздничных покупок. Это является положительной тенденцией, поскольку в прошлом году этот показатель составлял 59%, а в 2022-м - 61%. Об этом говорится в исследовании Deloitte Ukraine.

"Даже в третий год полномасштабной войны универсальные рыночные законы остаются неизменными. Украинский бизнес продолжает находить способы создавать уникальные и конкурентоспособные предложения для своих потребителей, демонстрируя устойчивость и способность сохранять качество даже в сложных условиях", - отметил директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции Deloitte Ukraine Александр Ямпольский.

Согласно опросу Deloitte, 65% опрошенных украинцев начнут рождественский и новогодний шопинг в период с 1 по 24 декабря. В прошлом году этот показатель был на отметке 59%.

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Отмечается, что граждане предпочитают празднование Нового года: 45% респондентов потратят больше средств на празднование этого праздника, чем Рождества. Поровну на оба праздника планируют потратиться 35% респондентов.

Для большей части опрошенных (57%) средний праздничный чек составит от 1 000 грн до 5 000 грн.

"7 из 10 респондентов планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительную помощь, а 79% из них поддержат защитников на передовой", - говорится в исследовании.

Интересным является факт, что 23% респондентов выразили готовность использовать ИИ во время праздничного шопинга для поиска идей относительно подарков, скидок.

Украинские потребители проявили рациональность в покупках: большинство готовы ждать доставку товара из-за рубежа, если его стоимость на иностранном сайте дешевле на 20%. Кроме того, 50% покупателей во время праздничного шопинга положат дополнительные товары в онлайн-корзину, чтобы получить бесплатную доставку.

Кроме этого, 41% опрошенных во время рождественского и новогоднего шопинга планируют приобрести товары от украинских брендов и поставщиков.

Доходы украинцев - последние новости

С 1 декабря, после вступления в силу закона о повышении налогов, все легальные доходы украинцев снизятся из-за роста военного сбора до 5%, рассказала народный депутат, член Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Средняя зарплата штатных работников в Украине за январь-сентябрь 2024 года выросла на 22,2% - до 20 592 грн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Самые высокие зарплаты у работников сферы информации и телекоммуникаций - 50 752 грн. При этом данные по зарплатам указываются до вычета налогов и сборов.

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