Лучшие подарки путешественникам на Новый год / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Уже не за горами Рождество и Новый год, а потому многие люди уже вовсю выбирают подарки для своих родных и друзей. И хорошо, когда эти подарки не только милые и красивые, но и полезные – соответствуют желаниям и интересам близкого вам человека.

Что подарить туристу на Новый год 2025

Так, если люди, которых вы хотите порадовать подарком, увлекаются туризмом и путешествиями, они наверняка будут рады получить что-нибудь из перечисленного ниже.

1. Подарочный сертификат

Если вы примерно знаете предпочтения туриста, но на 100% не уверены, что именно ему нужно – отличной идеей будет подарочный сертификат на определенную сумму. Вариантов множество, в зависимости от того, какой формат отдых предпочитает человек:

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  • ваучер от авиакомпании или другой транспортной компании, услугами которой он/она может воспользоваться
  • ваучер на ночь/несколько ночей в отеле или СПА-комплексе
  • сертификаты от туристических компаний: туры, экскурсии, походы в горы, сплавы по рекам и так далее

2. Полезные вещи в дорогу

Также хорошей идеей будет подарить что-то из дорожных принадлежностей – можно как по отдельности, так и набором:

  • набор для сна (подушка для шеи, маска для сна, беруши)
  • набор мини-косметики
  • чехол-сумка для телефона на шнурке
  • косметичка-органайзер
  • поясная сумка

3. Походное снаряжение 

Если ваши родные или близкие любят ходить в походы с ночевкой или без, возможно, им давно не хватало чего-либо из этого:

  • рюкзак
  • спальный мешок
  • палатка, надувной матрас
  • походная посуда, многофункциональный швейцарский нож, печка, горелка
  • портативный холодильник

4. Для любителей активного отдыха

Тем, кто любит проводить отпуск активно – будь-то на море, будь-то на суше, будь-то в воздухе, можно подарить:

  • снаряжение для дайвинга или снорклинга: гидрокостюм, маска, ласты, аквашузы, водонепроницаемый чехол для смартфона
  • для хайкинга: трекинговая обувь, водонепроницаемая дышащая одежда, дождевик, ветровка, треккинговые носки
  • для горнолыжного отдыха: горнолыжная маска, шлем, теплые перчатки, флисовая кофта, термобелье

5. Туристические гаджеты

Помимо стандартных смартфонов, иногда туристам в путешествиях могут понадобиться вот такие полезные предметы, на которые часто люди сами тратиться не спешат:

  • многофункциональный электронный компас
  • трекер для вещей, с помощью которого можно отследить свой багаж в случае его потери
  • портативные весы для багажа

6. Книга

Не зря говорят: "Книга –лучший подарок". Это же касается и путешественников:

  • туристические гиды по стране/городу, куда собирается или хотел бы когда-то поехать турист
  • вдохновляющие книги о путешествиях от бывалых туристов и искателей приключений
  • книги с практическими советами по выживанию или другим туристическим активностям

И не забывайте: вы всегда можете спросить у близкого человека, чтобы он хотел получить на праздники, если, разумеется, в вашем окружении это является привычной практикой, чтобы избежать безполезных подарков.

Ранее УНИАН.Туризм рассказывал, где украинцы могут провести новогоднюю ночь в этом году в Украине.

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