Уже не за горами Рождество и Новый год, а потому многие люди уже вовсю выбирают подарки для своих родных и друзей. И хорошо, когда эти подарки не только милые и красивые, но и полезные – соответствуют желаниям и интересам близкого вам человека.
Что подарить туристу на Новый год 2025
Так, если люди, которых вы хотите порадовать подарком, увлекаются туризмом и путешествиями, они наверняка будут рады получить что-нибудь из перечисленного ниже.
1. Подарочный сертификат
Если вы примерно знаете предпочтения туриста, но на 100% не уверены, что именно ему нужно – отличной идеей будет подарочный сертификат на определенную сумму. Вариантов множество, в зависимости от того, какой формат отдых предпочитает человек:
- ваучер от авиакомпании или другой транспортной компании, услугами которой он/она может воспользоваться
- ваучер на ночь/несколько ночей в отеле или СПА-комплексе
- сертификаты от туристических компаний: туры, экскурсии, походы в горы, сплавы по рекам и так далее
2. Полезные вещи в дорогу
Также хорошей идеей будет подарить что-то из дорожных принадлежностей – можно как по отдельности, так и набором:
- набор для сна (подушка для шеи, маска для сна, беруши)
- набор мини-косметики
- чехол-сумка для телефона на шнурке
- косметичка-органайзер
- поясная сумка
3. Походное снаряжение
Если ваши родные или близкие любят ходить в походы с ночевкой или без, возможно, им давно не хватало чего-либо из этого:
- рюкзак
- спальный мешок
- палатка, надувной матрас
- походная посуда, многофункциональный швейцарский нож, печка, горелка
- портативный холодильник
4. Для любителей активного отдыха
Тем, кто любит проводить отпуск активно – будь-то на море, будь-то на суше, будь-то в воздухе, можно подарить:
- снаряжение для дайвинга или снорклинга: гидрокостюм, маска, ласты, аквашузы, водонепроницаемый чехол для смартфона
- для хайкинга: трекинговая обувь, водонепроницаемая дышащая одежда, дождевик, ветровка, треккинговые носки
- для горнолыжного отдыха: горнолыжная маска, шлем, теплые перчатки, флисовая кофта, термобелье
5. Туристические гаджеты
Помимо стандартных смартфонов, иногда туристам в путешествиях могут понадобиться вот такие полезные предметы, на которые часто люди сами тратиться не спешат:
- многофункциональный электронный компас
- трекер для вещей, с помощью которого можно отследить свой багаж в случае его потери
- портативные весы для багажа
6. Книга
Не зря говорят: "Книга –лучший подарок". Это же касается и путешественников:
- туристические гиды по стране/городу, куда собирается или хотел бы когда-то поехать турист
- вдохновляющие книги о путешествиях от бывалых туристов и искателей приключений
- книги с практическими советами по выживанию или другим туристическим активностям
И не забывайте: вы всегда можете спросить у близкого человека, чтобы он хотел получить на праздники, если, разумеется, в вашем окружении это является привычной практикой, чтобы избежать безполезных подарков.
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