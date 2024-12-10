Если люди, которых вы хотите порадовать подарком, увлекаются туризмом и путешествиями, они наверняка будут рады получить что-нибудь из перечисленного ниже.

Уже не за горами Рождество и Новый год, а потому многие люди уже вовсю выбирают подарки для своих родных и друзей. И хорошо, когда эти подарки не только милые и красивые, но и полезные – соответствуют желаниям и интересам близкого вам человека.

Что подарить туристу на Новый год 2025

Так, если люди, которых вы хотите порадовать подарком, увлекаются туризмом и путешествиями, они наверняка будут рады получить что-нибудь из перечисленного ниже.

1. Подарочный сертификат

Если вы примерно знаете предпочтения туриста, но на 100% не уверены, что именно ему нужно – отличной идеей будет подарочный сертификат на определенную сумму. Вариантов множество, в зависимости от того, какой формат отдых предпочитает человек:

Видео дня

ваучер от авиакомпании или другой транспортной компании, услугами которой он/она может воспользоваться

ваучер на ночь/несколько ночей в отеле или СПА-комплексе

сертификаты от туристических компаний: туры, экскурсии, походы в горы, сплавы по рекам и так далее

2. Полезные вещи в дорогу

Также хорошей идеей будет подарить что-то из дорожных принадлежностей – можно как по отдельности, так и набором:

набор для сна (подушка для шеи, маска для сна, беруши)

набор мини-косметики

чехол-сумка для телефона на шнурке

косметичка-органайзер

поясная сумка

3. Походное снаряжение

Если ваши родные или близкие любят ходить в походы с ночевкой или без, возможно, им давно не хватало чего-либо из этого:

рюкзак

спальный мешок

палатка, надувной матрас

походная посуда, многофункциональный швейцарский нож, печка, горелка

портативный холодильник

4. Для любителей активного отдыха

Тем, кто любит проводить отпуск активно – будь-то на море, будь-то на суше, будь-то в воздухе, можно подарить:

снаряжение для дайвинга или снорклинга: гидрокостюм, маска, ласты, аквашузы, водонепроницаемый чехол для смартфона

для хайкинга: трекинговая обувь, водонепроницаемая дышащая одежда, дождевик, ветровка, треккинговые носки

для горнолыжного отдыха: горнолыжная маска, шлем, теплые перчатки, флисовая кофта, термобелье

5. Туристические гаджеты

Помимо стандартных смартфонов, иногда туристам в путешествиях могут понадобиться вот такие полезные предметы, на которые часто люди сами тратиться не спешат:

многофункциональный электронный компас

трекер для вещей, с помощью которого можно отследить свой багаж в случае его потери

портативные весы для багажа

6. Книга

Не зря говорят: "Книга –лучший подарок". Это же касается и путешественников:

туристические гиды по стране/городу, куда собирается или хотел бы когда-то поехать турист

вдохновляющие книги о путешествиях от бывалых туристов и искателей приключений

книги с практическими советами по выживанию или другим туристическим активностям

И не забывайте: вы всегда можете спросить у близкого человека, чтобы он хотел получить на праздники, если, разумеется, в вашем окружении это является привычной практикой, чтобы избежать безполезных подарков.

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