Польские садоводы настаивают на недопущении повторения ситуации, аналогичной с украинскими зерновыми, когда бесконтрольный импорт обрушил рынок и вызвал падение цен.

Ассоциация садоводов Польши обратилась к министру сельского хозяйства Роберту Телушу с просьбой принять срочные меры, для того чтобы ограничить импорт клубники из Украины и впоследствии полностью остановить его.

Польские садоводы настаивают на недопущении повторения ситуации, аналогичной с украинскими зерновыми, когда бесконтрольный импорт обрушил рынок и вызвал падение цен, соообщает польское издание sad24.pl.

"В связи с появившейся в последние дни информацией об импорте большого количества промышленной клубники из Украины в Польшу мы просим министра сельского хозяйства и развития сельских территорий вмешаться и принять срочные меры, чтобы прекратить возможную практику", - процитировало издание сайт Ассоциации.

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Польша и украинский агроимпорт

На фоне массовых протестов местных фермеров Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния ограничили импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Ограничения были связаны с тем, что аграрная продукция из Украины якобы лишала местных фермеров реализовать свою продукцию. Дело в том, что на фоне отмены таможенных пошлин в мае 2022 года в ЕС, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария столкнулись с переизбытком украинской сельхозпродукции.

Европейская комиссия в конце апреля достигла соглашения с этими четырьмя государствами и Румынией, предусматривающее, что они смогут блокировать сбыт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника на своей территории, но не будут препятствовать транзиту агропродукции в другие страны. Также ЕК выделила 100 млн евро помощи пострадавшим фермерам в пяти названных странах.

В июне 2023 года Еврокомиссия продлила запрет на импорт продовольствия из Украины. Запрет продлен до 15 сентября этого года.

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