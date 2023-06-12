Сейчас отпускные цены на ягоду составляют 40-80 грн/кг в зависимости от качества и объема партии.

С начала текущей недели земляника садовая (клубника) в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 28%, сейчас отпускные цены на ягоду составляют 40-80 грн/кг в зависимости от качества и объема партии. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга проекта EastFruit.

Первоочередной причиной подорожания операторы рынка называют нестабильные и малообъемные поставки украинской ягоды, поскольку из-за погодных условий многие садоводы не смогли начать сбор клубники.

Вместе с тем росту цен в данном сегменте оказывает поддержку не только уменьшение предложения местной ягоды на украинском рынке, но и спрос, который остается на достаточно высоком уровне.

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При этом, как отмечают аналитики, сейчас цена на клубнику в Украине в среднем на 14% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Зато большинство ключевых игроков рынка не исключают, что после стабилизации погодных условий и в результате увеличения предложения клубники цена в этом сегменте может заметно снизиться.

Как сообщал УНИАН, во второй половине мая производители западных областей Украины начали массовую реализацию клубники из открытого грунта, тогда оптовые цены на эту ягоду составили 50-85 грн / кг.

Специаоисты предупреждают, что из-за уничтожения Каховского водохранилища Украина потеряет значительную часть сельхозпроизводства на юге, которое зависело от орошения. В частности могут надолго исчезнуть отечественные арбузы и помидоры.

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