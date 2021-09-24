По словам Романа Лещенко, при этом аграрный сектор составляет пятую часть валового внутреннего продукта.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко рассказал о прибыли Украины от агросектора. Так, аграрный сектор составляет 20% валового внутреннего продукта (ВВП) и обеспечивает до 50% годовой валютной выручки, которая поступает в страну.

Об этом он заявил на Первой международной конференции по аграрному праву, организованной Ассоциацией юристов Украины.

"Реформа рынка земли является стратегической для страны, поскольку агросектор остается номер один с точки зрения формирования добавленной стоимости и обеспечения устойчивого развития государства. Агросектор сегодня составляет до 20% валового внутреннего продукта страны и обеспечивает 50% валютной выручки", - отметил Лещенко.

Читайте также"Через 10 лет будете в выигрыше": в Минагрополитики призвали украинцев инвестировать в землюКак сообщал УНИАН, по данным Госстата, валовый внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,7% в годовом выражении.

Министерство экономики прогнозирует урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.

Что такое ВВП - справка УНИАН

ВВП - это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

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Автор: Богдан Слуцкий