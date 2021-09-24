По словам Романа Лещенко, Украине еще необходимо реформировать рынок труда и рынок капиталов.

Страна, которая имеет амбицию стать полноценной рыночной экономикой, должна иметь рынок земли, рынок труда и рынок капиталов.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на Первой международной конференции по аграрному праву, организованной Ассоциацией юристов Украины.

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"Страна, которая имеет амбицию стать полноценной рыночной экономикой, должна иметь рынок земли, рынок труда и рынок капиталов. Я счастлив, что стал частью большой истории по созданию рынка земли", - отметил он.

При этом Лещенко добавил, что в Украине еще необходимо реформировать рынок труда и рынок капиталов.

"К сожалению, наша страна все еще живет с Кодексом закона о труде Советского Союза, поэтому мы до сих пор не можем установить нормальный рынок труда. Не говоря уже о рынке капиталов и отсутствии фондового рынка", - подчеркнул Лещенко.

Рынок земли в Украине:

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе - гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Автор: Богдан Слуцкий