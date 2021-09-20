По сравнению с предыдущим кварталом этот макроэкономический показатель в Украине сократился на 0,7%.

Валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,7% в годовом выражении.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте, которая в середине августа предварительно оценила рост экономики во втором квартале текущего года на уровне 5,4%.

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Согласно обнародованным данным, по сравнению с предыдущим кварталом ВВП сократился (с учетом сезонного фактора) на 0,7%, что на 0,1 процентный пункт лучше предварительную оценку спада в 0,8%.

ВВП: что необходимо знать

ВВП - это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

По данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 года сократился на 2,2% в годовом выражении.

По данным Госстата, ВВП Украины во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,4%.

Нацбанк ухудшил оценку роста ВВП во II квартале текущего года до 7,5% с 8,7% в апрельском прогнозе.

Ранее Нацбанк оставил прогноз роста реального ВВП неизменным – на уровне около 4% в 2021-2023 годах.

Валовой внутренний продукт Украины в январе-июле 2021 года, по расчетам Министерства экономики, увеличился на 2,1%.

Автор: Богдан Слуцкий