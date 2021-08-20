Сельхозпроизводители 12 областей уже завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, а также рапса.

Украинские аграрии завершают сбор ранних зерновых и зернобобовых культур, урожай которых в этом году может быть рекордным.

Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, по состоянию на 20 августа земледельцы обмолотили 9,2 млн га посевных площадей, что составляет 98% от прогноза. Также они собрали 43,7 млн тонн зерна. В частности, за последнюю неделю намолочено 4,2 млн тонн зерновых.

В разрезе культур, пшеницы собрано 32 млн тонн, что на 7 млн тонн больше, чем за весь 2020 год. Также собрано более 10 млн тонн ячменя и почти 560 тысяч тонн гороха.

Кроме того, аграрии завершают уборку рапса, которого намолочено более 2,7 млн тонн.

Сельхозпроизводители 12 областей уже полностью закончили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса.

Лидерами по обмолоту, которые собрали уже более 3 миллионов тонн зерна, стали аграрии Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областей.

Отмечается, что хозяйства некоторых областей постепенно начинают сбор поздних зерновых культур.

Читайте такжеЦены на самую дорогую ягоду этого сезона упали в несколько разКак известно, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в этом году может собрать рекордный урожай пшеницы. Министерство экономики прогнозирует урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.

Ранее УНИАН уже сообщал, что аграриям Херсонщины никуда девать "никому не нужные" арбузы, поэтому они готовы отдавать урожай почти за бесценок.

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Автор: Анна Нагорная