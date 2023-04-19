Наибольший ущерб в агросекторе война, начатая Россией, нанесла Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областям.

Сумма прямых убытков, нанесенных российскими оккупантами агропромышленному комплексу Украины за год полномасштабной войны, составляет 8,7 млрд долларов.

Как сообщили эксперты проекта KSE Institute "Россия заплатит", наибольшая доля убытков агросектора - из-за уничтожения и повреждения сельхозтехники, в результате чего оценочные потери производителей составляют более 4,65 млрд долл. Всего в результате войны повреждено или разрушено 109,6 тыс. единиц сельхозтехники.

"Вторая по размеру категория убытков этой сферы связана с уничтожением и кражами произведенной продукции. Зафиксировано более 4 млн тонн уничтоженной и похищенной готовой сельхозпродукции. Совокупная стоимость этих убытков оценивается в 1,87 млрд долл.", - сообщили аналитики.

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Существенные потери понесла также инфраструктура для хранения произведенной сельскохозяйственной продукции. Суммарная вместимость разрушенных зернохранилищ достигает 8,2 млн тонн произведенной продукции, а поврежденных зернохранилищ — 3,25 млн тонн мощностей для одновременного хранения. Стоимость восстановления разрушенных мощностей оценивается в 1,33 млрд долларов.

Отмечается, что наибольший ущерб в агросекторе война, начатая Россией, нанесла Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областям. Эти же регионы в топ-5 по количеству поврежденных и разрушенных объектов.

Сельское хозяйство во время войны

Прогнозируемые площади посевов зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории составляют 19,3 млн га.

Площадь озимых культур под урожай 2023 года была меньше на 1 млн га, чем в предыдущем сезоне, зато яровых ожидается больше на 556 тыс. га.

Согласно прогнозам в Украине в 2023 году объемы производства валовой продукции сельского хозяйства могут уменьшиться по сравнению с 2022 годом на 2,1%. Под влиянием логистических проблем экспорта сельскохозяйственной продукции и падением закупочных цен, сельскохозяйственные производители вынуждены сокращать производство наиболее продуктивных видов продукции, таких как пшеница и кукуруза.

В растениеводстве валовая продукция ожидается на 2,1% меньше, чем в 2022 году. Урожай зерновых и зернобобовых культур уменьшится против прошлого года на 11%. При этом прогнозируется увеличение объемов производства по масличным культурам – сое (+12,2%), подсолнечнику (+6,5%), рапсу (+9,1%).

Вместе с тем объемы производства продукции животноводства, по прогнозу ученых Института аграрной экономики, уменьшатся против 2022 года на 2,2% при небольшом росте продукции выращивания птицы (+1,1%) и уменьшении по другим видам, например, свиньи (-2,1%) и шерсти (-30%).

В целом, согласно прогнозу, ожидаемое производство сельскохозяйственной продукции в 2023 году позволит обеспечить внутренние продовольственные потребности государства.

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