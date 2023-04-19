Сумма прямых убытков, нанесенных российскими оккупантами агропромышленному комплексу Украины за год полномасштабной войны, составляет 8,7 млрд долларов.
Как сообщили эксперты проекта KSE Institute "Россия заплатит", наибольшая доля убытков агросектора - из-за уничтожения и повреждения сельхозтехники, в результате чего оценочные потери производителей составляют более 4,65 млрд долл. Всего в результате войны повреждено или разрушено 109,6 тыс. единиц сельхозтехники.
"Вторая по размеру категория убытков этой сферы связана с уничтожением и кражами произведенной продукции. Зафиксировано более 4 млн тонн уничтоженной и похищенной готовой сельхозпродукции. Совокупная стоимость этих убытков оценивается в 1,87 млрд долл.", - сообщили аналитики.
Существенные потери понесла также инфраструктура для хранения произведенной сельскохозяйственной продукции. Суммарная вместимость разрушенных зернохранилищ достигает 8,2 млн тонн произведенной продукции, а поврежденных зернохранилищ — 3,25 млн тонн мощностей для одновременного хранения. Стоимость восстановления разрушенных мощностей оценивается в 1,33 млрд долларов.
Отмечается, что наибольший ущерб в агросекторе война, начатая Россией, нанесла Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областям. Эти же регионы в топ-5 по количеству поврежденных и разрушенных объектов.
Сельское хозяйство во время войны
Прогнозируемые площади посевов зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории составляют 19,3 млн га.
Площадь озимых культур под урожай 2023 года была меньше на 1 млн га, чем в предыдущем сезоне, зато яровых ожидается больше на 556 тыс. га.
Согласно прогнозам в Украине в 2023 году объемы производства валовой продукции сельского хозяйства могут уменьшиться по сравнению с 2022 годом на 2,1%. Под влиянием логистических проблем экспорта сельскохозяйственной продукции и падением закупочных цен, сельскохозяйственные производители вынуждены сокращать производство наиболее продуктивных видов продукции, таких как пшеница и кукуруза.
В растениеводстве валовая продукция ожидается на 2,1% меньше, чем в 2022 году. Урожай зерновых и зернобобовых культур уменьшится против прошлого года на 11%. При этом прогнозируется увеличение объемов производства по масличным культурам – сое (+12,2%), подсолнечнику (+6,5%), рапсу (+9,1%).
Вместе с тем объемы производства продукции животноводства, по прогнозу ученых Института аграрной экономики, уменьшатся против 2022 года на 2,2% при небольшом росте продукции выращивания птицы (+1,1%) и уменьшении по другим видам, например, свиньи (-2,1%) и шерсти (-30%).
В целом, согласно прогнозу, ожидаемое производство сельскохозяйственной продукции в 2023 году позволит обеспечить внутренние продовольственные потребности государства.