Сокращение производства агропродукции связано с продолжением войны в Украине и вызванными ею проблемами развития экономики в целом.

В Украине в 2023 году объемы производства валовой продукции сельского хозяйства могут уменьшиться по сравнению с 2022 годом на 2,1%.

Об этом сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

По словам директора Научного центра Юрия Лупенко, такое сокращение производства агропродукции связано с продолжением войны в Украине и вызванными ею проблемами развития экономики в целом.

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В частности, под влиянием логистических проблем экспорта сельскохозяйственной продукции и падением закупочных цен, сельскохозяйственные производители вынуждены сокращать производство наиболее продуктивных видов продукции, таких как пшеница и кукуруза.

"Потери доходов сельхозпредприятий в 2022 году, существенное подорожание ресурсов, уменьшают их возможности по приобретению высококачественного семенного материала, полноценного обеспечения технологического процесса, особенно по внесению достаточного количества минеральных удобрений и средств защиты растений", – отметил эксперт.

Лупенко подчеркнул, что относительно небольшой размер снижения объемов производства в значительной степени обусловлен и низкой базой сравнения 2022 года, когда под влиянием военных действий валовая продукция отрасли уменьшилась против 2021 года более чем на четверть.

В растениеводстве валовая продукция ожидается на 2,1% меньше, чем в 2022 году. Урожай зерновых и зернобобовых культур уменьшится против прошлого года на 11%. При этом прогнозируется увеличение объемов производства по масличным культурам – сое (+12,2%), подсолнечнику (+6,5%), рапсу (+9,1%).

Вместе с тем объемы производства продукции животноводства, по прогнозу ученых Института аграрной экономики, уменьшатся против 2022 года на 2,2% при небольшом росте продукции выращивания птицы (+1,1%) и уменьшении по другим видам, например, свиньи (-2,1%) и шерсти (-30%).

В целом, согласно прогнозу, ожидаемое производство сельскохозяйственной продукции в 2023 году позволит обеспечить внутренние продовольственные потребности государства. При этом по отдельным видам продукции уровень обеспечения даже будет расти, хотя и не превзойдет довоенный, однако свидетельствует об устойчивости отечественного агропроизводства.

Сельское хозяйство во время войны

Прогнозируемые площади посевов зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории составляют 19,3 млн га.

Площадь посеянных озимых культур под урожай 2023 года была меньше на 1 млн га, чем в предыдущем сезоне, зато яровых ожидается больше на 556 тыс. га.

4 апреля 2023 года первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил о том, что в ведомстве не ожидают такой сложной ситуации, которая сложилась этой зимой и весной с луком и морковью. По словам Высоцкого, с учетом нового урожая овощей, который будет собираться в конце лета и осенью этого года, будет значительно больше доступно отечественного продукта для украинского потребителя.

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