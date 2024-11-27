Падение рубля спровоцировало панику в РФ: аналитики спрогнозировали скачок цен на продукты

Отмечается, что росияне бросились скупать дорогие товароы из-за девальвации национальной валюты, а на продукты спрос упал.

Паника в России из-за падения рубля распространилась и на продуктовый рынок. Супермаркеты вынуждены в срочно переписывать ценники.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что местные производители, у которых есть запасы продукции, ожидают резкого роста цен. Вот только объемы продукции в хранилищах ограничены из-за плохого урожая, а качество овощей далеко не самое лучшее, поэтому в магазинах в основном импортные фрукты и овощи.

Отмечается, что сети вынуждены переписывать ценники, но с самой большой проблемой столкнулись те российские торговцы, который занимаются прямым импортом. У многих из них имеют отсрочки по платежам за продукцию, поэтому выручка при покупке долларов по новому курсу может не покрыть все затраты на импорт. При этом местные импортеры уже не хотят отгружать фрукты и овощи по ранее согласованным ценам по той же причине.

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В свою очередь спрос на овощи и фрукты в России упал, потому что потребители пытаются потратить обесценивающийся рубль, покупая бытовую технику, авто и другие дорогие товары.

Аналитики ожидают, что в ближайшее время цены на импортные продукты в РФ вырастут в среднем на 15-20% при условии, что девальвация рубля остановится. В свою очередь поднимутся цены на местную продукцию не менее чем на 10-15%.

Цены на продукты в России - последние новости

10 июля издание Bloomberg писало, что рост цен в РФ фиксируется шестой месяц подряд. Овощи подорожали на 19% по сравнению с 2023 годом, а в июне цены выросли на 2% по сравнению с маем.

Цена на продукты в Российской Федерации растет последние три годы. Годовая инфляция в октябре составила 8,5%, что в два раза выше целевого показателя Центробанка в 4%.

Из-за скачка инфляции банк в прошлом месяце повысил процентные ставки до самого высокого уровня за последние 20 лет - 21%. Отмечается, что в декабре ожидается новое повышение.

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