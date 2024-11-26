Власти стремятся убедить граждан в том, что принимают необходимые меры

Цены на продукты в Российской Федерации растет последние три годы. Годовая инфляция в октябре составила 8,5%, что в два раза выше целевого показателя Центробанка в 4%.

Издание CNBC пишет, что из-за скачка инфляции банк в прошлом месяце повысил процентные ставки до самого высокого уровня за последние 20 лет - 21%. Отмечается, что в декабре ожидается новое повышение.

Цены на молочные продукты, подсолнечное масло и овощи продолжают расти, поскольку спрос опережает предложение. Только картофель, цены подорожал на 74% с декабря 2023 года.

Видео дня

"Продуктовая инфляция сейчас является самым большим драйвером инфляции как таковой. Пока стратегия большинства россиян заключается в том, чтобы снизить уровень потребления, выбрать товары более низкого качества. Откладывать любые долгосрочные покупки. Однако этот стресс распределяется неравномерно. Москва пока почти не ощущает проблем. Больше всего пострадали жители небольших городов и сельской местности", - Антон Барбашин, российский политолог.

Отмечается, что стоимость продуктов растет в результате дефицита поставок и рабочей силы, санкций и увеличения производственных затрат. Все это сопровождало переход России к военной экономике, когда массово увеличились госрасходы на оборону, а производство военной техники стало приоритетным.

Многие россияне связывают войну против Украины с инфляцией, но они не критикую вторжение РФ в другую страну, потому что за "дискредитацию" армии можно получить штраф или даже оказаться в тюрьме.

Несмотря на то, что Кремль снимает ответственность за рост цен с себя и с войны, власти стремятся убедить граждан в том, что они принимают меры в связи с нехваткой продуктов.

Дефицит яиц - и рост цен более чем на 40% - побудил правительство отменить пошлины на импорт, а также и закупать яйца в "дружественных" странах – Беларуси, Азербайджана и Турции. В октябре власти заявили, что будут следить за ценами на сливочное масло и поддержат "системное увеличение производства".

Российский аналитик Антон Барбашин отметил, что благодаря пропагандистской машине в России мало признаков массового недовольства правительством или президентом в связи с инфляцией. По его словам, пока что пропаганда сдерживает массовое недовольство, и некоторые россияне просто думают, что "это война, а война стоит дорого".

Цены на продукты в России - последние новости

10 июля издание Bloomberg писало, что рост цен в России фиксируется шестой месяц подряд. Основные продукты питания, как овощи, стали дороже на 19% по сравнению с 2023 годом, а в июне цены выросли на 2% по сравнению с маем. Цены на картофель выросли почти на 34%.

1 ноября Bloomberg сообщило, что в России наблюдается резкий рост цен на сливочное масло. Москва пытается найти новые маршруты поставок, чтобы компенсировать эффект от западной изоляции во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: