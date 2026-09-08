В Украине дорожают овощи борщевого набора: на сколько выросли цены

В то же время для покупки картофеля время может быть благоприятным.

Цены на овощи борщевого набора в Украине постепенно растут с начала сентября. Так, за первую неделю осени килограмм свеклы подорожал более чем на треть – с 11 до 15 грн, свидетельствует актуальная статистика Столичного рынка.

Средняя стоимость килограмма моркови в мелкой оптовой торговле выросла на одну гривню – с 13 до 14 грн, тогда как репчатый лук подорожал на две – с 13 до 15 грн. Следует отметить, что, несмотря на подорожание в сентябре, стоимость лука две недели назад была еще выше – 17 грн/кг.

В то же время в течение сентября остается стабильной цена белокочанной капусты, которую продают по 20 грн/кг. Также средняя стоимость картофеля держится на одном уровне уже две недели на отметке 12 грн/кг, с небольшим разбросом цен 11–13 грн за килограмм.

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Учитывая, что предыдущая цена на картофель была несколько выше – 13 грн/кг – ещё 21 августа, сейчас стоимость корнеплода может быть самой низкой в сезоне.

Аналогично и на львовском рынке "Шувар" картофель с начала месяца неизменно стоит в среднем 10 грн/кг. Цены на гривню ниже, чем были в прошлом году, говорится на сайте рынка.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Оптовые цены на картофель на прошлой неделе также не изменились. А вот огурцы и помидоры продолжили дорожать – однако уже не так активно, как неделей ранее. Огурцы подорожали на 5 грн – с 25–50 до 30–55 грн/кг, а помидоры – с 25–35 до 25–40 грн/кг.

Эксперты отметили, что из-за выхода из строя холодильного оборудования на складах торговых сетей продукты питания в Украине осенью будут дорожать. Молочные продукты и замороженные продукты в первую очередь подорожают. Мясная группа подорожает в пределах 10%, крупы – до 15%.

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