В ООН заявили, что украинские зернохранилища переполнены.

ООН призывает открыть порты в Одесской области, чтобы украинские продукты могли свободно доставляться по миру.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в Twitter.

"Украинские зернохранилища переполнены. В то же время 44 млн человек во всем мире маршируют к голодной смерти. У нас мало времени, и цена бездействия будет выше, чем кто-либо может себе представить", - сказал он.

Бизли отметил, что если порты в Одесской области не откроются сразу, произойдут две вещи.

"Во-первых, у нас будет коллапс сельского хозяйства по всей Украине. Во-вторых, во всем мире надвигается голод. Порты должны быть вновь открыты, и это должно произойти сейчас", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Всемирной продовольственной программы ООН, почти 4,5 миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины через закрытые морские пути на фоне полномасштабного российского военного вторжения.

Украинский союз промышленников и предпринимателей предлагает обратиться к международным организациям, таких стран как Турция, с предложением совместно организовать коридор для вывоза заблокированного в портах зерна.