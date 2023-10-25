Благодаря этому можно уменьшить количество остановок для грузовиков и соответственно ускорить контроль, подчеркнули в профильном ведомстве.

Украинская сторона начала переговоры с Молдовой и Румынией о создании "зеленого коридора" между автомобильными пунктами пропуска "Рени - Джюрджюлешти - Галац" для ускорения движения товаров и экспорта украинской аграрной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Отмечается, что для создания "зеленого коридора", кроме введения совместного контроля, необходимы еще ряд решений, в частности, развитие пункта пропуска "Рени".

"Предложение ввести "зеленый коридор" включает ряд мер для всех трех стран. В первую очередь речь идет о совместном контроле между Украиной и Молдовой и скоординированном контроле между Молдовой и Румынией. Благодаря этому решению мы сможем уменьшить количество остановок для грузовиков и соответственно ускорить контроль. Глобально это решение позволит решить вопрос комплексного развития инфраструктуры на украино-молдавско-румынской границе", - подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

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Кроме этого, по информации ведомства, план запуска "зеленого коридора" предусматривает: реконструкцию дороги Рени – Галац и расширение ее с 2 до 4 полос; дополнительное техническое оснащение пунктов пропуска.

В министерстве отметили, что сейчас пункт пропуска "Рени - Джюрджюлешти", который является одним из ключевых автомобильных пунктов пропуска, ведущим в румынские порты, за сутки пропускает около 50 грузовиков.

"Ключевая цель развития инфраструктуры этого пункта пропуска и "зеленого коридора" – увеличение фактической пропускной способности до минимум в 5 раз", – подчеркнули в ведомстве.

Украинский агроэкспорт альтернативными путями

В конце июля сообщалось, что Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна. Хорватия предложила Украине альтернативный маршрут для "зернового коридора".

В начале октября стало известно, что Литва открыла коридор и украинское зерно будет экспортироваться через порты в Балтике. Из балтийских портов зерно будут отправлять в Африку и другие регионы мира.

Также в октябре Греция предложила предоставить альтернативный маршрут экспорта для украинской пшеницы и других зерновых через свои северные порты Салоники и Александруполис.

По состоянию на 20 октября 2023 года сообщалось, что переговоры о возвращении Москвы к "зерновым соглашениям" не имеют смысла, поскольку коридор работает без РФ.

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