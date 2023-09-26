Приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка" - "Исакча" между Украиной и Румынией.

Из-за удара россиян по югу Одесской области приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка". Об этом сообщает Болградская районная государственная администрация.

"Сейчас там происходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага. Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока советуем выбрать другие направления для пересечения границы, в частности, автомобильный пункт пропуска "Рени", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, в течение ночи 26 сентября вооруженные силы РФ совершили дроновую атаку по Одесской области. Произошло разрушение припортовой инфраструктуры Подунавья.

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"Враг попал в припортовую и пограничную инфраструктуру. В результате атаки пострадали двое водителей грузовиков. Повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается", - отметили в пресс-службе.

На месте событий прокуроры во взаимодействии со следователем сейчас документируют очередное военное преступление РФ. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Что известно о паромной переправе "Орловка" - "Исакча"

Паромная переправа "Орловка" (Украина) – "Исакча" (Румыния) через Дунай была введена в эксплуатацию несколько лет назад. "Орловка" - единственный в Одесской области пункт пропуска между Украиной и странами ЕС. Он создан "с нуля" за частные инвестиции впервые за всю историю независимости Украины. Ранее представители власти сообщали, что стоимость проекта - 12 млн евро.

Румынская сторона отмечала, что переправа – важная "точка" соединения между двумя государствами, дающая положительный экономический результат, в частности для округа Тулча.

Предполагалось, что открытие переправы упростит процедуру пересечения границы между Румынией и Украиной и исключит необходимость движения по территории Молдовы, позволит сэкономить расстояние и время. В частности, "экономия расстояния" составит около 100 км.

Также переправа сокращает маршрут в Молдову и на север Украины примерно на 200 км, что для автомобильного транспорта имеет большое значение.

Пропускная способность переправы - около 1 тысячи грузовиков и 250 легковых автомобилей в сутки.

Ночная атака на юг Одесской области

Сегодня ночью произошла массированная атака на юг Одесской области - российская армия атаковала ударными дронами Измаильский район. Произошло попадание в припортовую инфраструктуру, ранены двое водителей грузовиков, повреждено здание пункта пропуска, три десятка грузовиков.

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