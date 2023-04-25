Россияне назвали атаку БПЛА "террористической акцией".

В России обвинили Украину в атаках на оккупированный Севастополь и заявили, что это ставит под угрозу продление "зерновой сделки".

В заявлении Министерства обороны Российской Федерации говорится, что 23 и 24 марта были предприняты атаки пункта базирования Черноморского флота в Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами.

"Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации "черноморской инициативы". Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины", - говорится в сообщении.

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Россияне назвали атаки "террористическими акциями киевского режима", а также напомнили о приостановлении их участия в "зерновой сделки" в октябре 2022 года, когда порт Севастополя атаковал беспилотник.

Взрывы в Севастополе: что известно

Напомним, что 24 апреля в оккупированном городе прозвучали громкие взрывы, российские захватчиики заявили об отражении атаки надводных БПЛА.

"Губернатор" Развожаев заявил, что один беспилотник сбили силы противоподводно-диверсионной обороны, а второй якобы взорвался.

Украина официально не подтвержадала причастность к атаке БПЛА. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила о необходимости соблюдать режим информационной тишины.

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