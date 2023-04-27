Турецкий глава заявил, что новые инициативы могут быть проработаны через предложенную рабочую группу.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает турецкий TRT Haber.

Сообщается, что на встрече были обсуждены турецко-российские отношения и региональные вопросы. В ходе встречи Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство АЭС "Аккую", где сегодня состоится первая церемония доставки ядерного топлива.

Во время встречи Эрдоган также обсудил с Путиным российско-украинскую войну, в частности судьбу "зерновой сделки". Турецкий глава заявил, что новые инициативы могут быть проработаны через предложенную рабочую группу.

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Новая истерика РФ вокруг "зерновой сделки" - что известно

В марте 2023 года Москва потребовала выполнения своих условий для дальнейшего продления "черноморская инициативы". Отмечалось, что в РФ согласились продлить зерновое соглашение, действие которого заваершилось 18 марта, якобы только на 60 дней, вместо 120, как было ранее. При этом, изменений по количеству портов, номенклатуре грузов и порядку проведения инспекций нет.

Соглашение с Россией при посредничестве Турции и ООН по экспорту украинской аграрной продукции Черным морем в условиях войны было продлено всеми сторонами еще на 120 дней 18 марта. О продлении соглашения также подтвердили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и в ООН, однако не уточнили, на какой срок это было сделано.

В то же время в ООН 12 апреля констатировали, что инспекции на борту судов, курсирующих в рамках зерновой сделки по экспорту украинского продовольствия, возобновлены.

Однако уже 25 апреля Минобороны РФ обвинило ВСУ в атаке на Севастополь. Там указали, что в течение 23 марта и 24 апреля украинская сторона атаковала катерами пункта базирования Черноморского флота. На фоне этого Москва попытались "легализовать" собственные нарушения в отношении так называемой "зерновой сделки".

В Украине назвали новый бред Москвы "очередной манипуляцией" России. "Последние события в Крыму касались только военных объектов и никоим образом не связаны с зерновой сделкой", - отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

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